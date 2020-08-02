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Експерт озвучив формулу, за
якою українці купуватимуть...

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:36

  N0mad написав:
  finuser382 написав:А формула одна: народ молчит - можно пограбить.

Это да... :cry:

  finuser382 написав:Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....

Ну почему же - кто может, тот действует. Я, например, перешёл на электричество. За газ осталась только плата за доставку 4 грн/мес...


Готовтесь. Ваша очередь с 1го ноября.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:01

  Тракторист написав:сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...
Вы что, прикалываетесь? :roll: Самоустраниться от такого вкусного корыта? Активно участвуют, все в доле и все в теме. Тарифы повышают и пипл доят,совершенствуют так же конвертацию и отправку в оффшоры. Причём газ в Украину "типапоставляют" 65 фирм из Швейцарии, Чехия, Дании и др евробарыги, которые тоже в доле и крышуют эти воровские схемы у себя в странах. Украинцев раздевает большая интернациональная команда, ло...в раздеть не грех! :lol:
finuser382
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 07:23

Ну нормально так, цена газа европейские а зарплаты украинские. Нашу страну не спасти.
nikolay_nikityk88
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:58

Ну так давайте нам тоді європейскі зарплати , пенсії щоб люди могли заплатити за той європейський газ українського походження. Теж саме стосується наших доріг, половина вартості пального здирають на налог доріг яких у нас не має , залишились одні напрямки
sergiymaydanyk
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:37

В Попенгаген через Ротендам
nagumanov24012018
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