Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...

N0mad написав:
Это да...
Ну почему же - кто может, тот действует. Я, например, перешёл на электричество. За газ осталась только плата за доставку 4 грн/мес...
Готовтесь. Ваша очередь с 1го ноября.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:36
Готовтесь. Ваша очередь с 1го ноября.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:01
Вы что, прикалываетесь? Самоустраниться от такого вкусного корыта? Активно участвуют, все в доле и все в теме. Тарифы повышают и пипл доят,совершенствуют так же конвертацию и отправку в оффшоры. Причём газ в Украину "типапоставляют" 65 фирм из Швейцарии, Чехия, Дании и др евробарыги, которые тоже в доле и крышуют эти воровские схемы у себя в странах. Украинцев раздевает большая интернациональная команда, ло...в раздеть не грех!
Додано: Вів 04 сер, 2020 07:23
Ну нормально так, цена газа европейские а зарплаты украинские. Нашу страну не спасти.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:58
Ну так давайте нам тоді європейскі зарплати , пенсії щоб люди могли заплатити за той європейський газ українського походження. Теж саме стосується наших доріг, половина вартості пального здирають на налог доріг яких у нас не має , залишились одні напрямки
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