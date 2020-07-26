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Автофіксація порушень ПДР:
як лихачі намагаються...

Автофіксація порушень ПДР: як лихачі намагаються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:10

Автофіксація порушень ПДР: як лихачі намагаються...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2020 українські суди розглянули сотні адміністративних справ, коли любителі швидкості намагалися оскаржити свої штрафи.

Дивися повний текст Автофіксація порушень ПДР: як лихачі намагаються оскаржити дані приладів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:10

Лучше фиксируйте то жлобьё, которое опасно маневрирует, ездит по полосам общественного транспорта!
Вот где охренительно нужно подымать суммы штрафов.
А вы про превышение скорости на 50 км/ч начинаете мычать.
Попробуете на дорогах четырехрядках 50 км/ч тащиться через весь город. Ведь 90 и даже 100 не есть опасно.
Опасно, это когда бюджет воруют как и предыдущие гоблины, когда сейчас он на 30% лишь заполняется. Когда молодые и перспективные валят из этого гнусного болота.
Одни старики и строители с нищебродами?
Да, с ними бюджет не наполнишь.
Зато налоги с штрафами увеличивать - самое то! Ещё Коломой Моисеевич Нацбанк прогнёт чтобы "свои" родненькие приватовские забрать. Европа балаболам не верит. Билетики-фантики Бойко покупать через офшоры не будет. Трындец Украйино, хавайся....
Браво шуты на веревочках !
teknanote
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