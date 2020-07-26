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Нові правила нарахування
соцдопомоги: кому стане...

Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:12

Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відбулися істотні зміни в правилах нарахування і виплати державної соціальної допомоги.

Дивися повний текст Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане складніше отримати, а кому взагалі не заплатять.
R2
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