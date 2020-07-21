Про це повідомила Всесвітня рада по золоту, передає kommersant.
Дивися повний текст У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01
У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби
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Дивися повний текст У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01
Странно цена на золото растет а ювелирку почти не покупают...и куда его девают под "паркет")) наверно..
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