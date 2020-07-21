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У світі до рекордного мінімуму
впав попит на ювелірні вироби

У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01

У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Всесвітня рада по золоту, передає kommersant.

Дивися повний текст У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01

Странно цена на золото растет а ювелирку почти не покупают...и куда его девают под "паркет")) наверно..
Джон
 
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Население беднеет...
Конрад Карлович
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