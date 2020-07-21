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У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Всесвітня рада по золоту, передає kommersant.
Дивися повний текст У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби
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Додано: Пон 03 сер, 2020 08:01
Странно цена на золото растет а ювелирку почти не покупают...и куда его девают под "паркет")) наверно..
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Джон
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:51
Население беднеет...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:13
Джон написав:
Странно цена на золото растет а ювелирку почти не покупают...и куда его девают под "паркет")) наверно..
Ничего странного: покупают обычное золото -- ювелирку, в случае чего, только по цене "лома" сдать можно.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:50
Джон написав:
Странно цена на золото растет а ювелирку почти не покупают...и куда его девают под "паркет")) наверно..
Про хранение драг метеллов в слитках Вы не слышали ?
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