RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" відзвітував
про ремонт доріг

"Укравтодор" відзвітував про ремонт доріг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11

"Укравтодор" відзвітував про ремонт доріг

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") в даний час здійснює ремонтні роботи майже на 3,9 тис. Км доріг, що складає більше 90% від запланованих на 2020 рік 4,2 тис. Км доріг.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" відзвітував про ремонт доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89601
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11

Воруют как и раньше от навязаных прокладок консалтинга до цены асфальта, тз прописывают под себя из за этого 3 учасника и это ганд...на никак не смущает !!! Например днепр было зарегистрировано 29 учасников. В итоге мы продолжим ездить на убитых дорогах и млрд долгами государства и что тогда цена топлива как у германии чтобы расплатится с долгами????
l4567
 
Повідомлень: 113
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:43

Re:

  l4567 написав:апример днепр было зарегистрировано 29 учасников. В итоге мы продолжим ездить на убитых дорогах и млрд долгами государства

Укравтодор не занимается ремонтом дорог в городах - это ответственность местной власти.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 06.08.19
Подякував: 217 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк відзвітував про прибуток за перше півріччя
R2 » Чет 30 лип, 2020 16:03
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 16:03
igor_poltava
Мінфін відзвітував про використання коштів з COVID-фонду
R2 » Чет 09 лип, 2020 20:34
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 21:12
Scotch
Будівництво доріг: в "Укравтодорі" розповіли, за що...
R2 » Вів 23 чер, 2020 08:43
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 08:43
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88368)
03.08.2020 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.