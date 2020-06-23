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"Укравтодор" відзвітував про ремонт доріг
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") в даний час здійснює ремонтні роботи майже на 3,9 тис. Км доріг, що складає більше 90% від запланованих на 2020 рік 4,2 тис. Км доріг.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:11
Воруют как и раньше от навязаных прокладок консалтинга до цены асфальта, тз прописывают под себя из за этого 3 учасника и это ганд...на никак не смущает !!! Например днепр было зарегистрировано 29 учасников. В итоге мы продолжим ездить на убитых дорогах и млрд долгами государства и что тогда цена топлива как у германии чтобы расплатится с долгами????
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l4567
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:43
l4567 написав:
апример днепр было зарегистрировано 29 учасников. В итоге мы продолжим ездить на убитых дорогах и млрд долгами государства
Укравтодор не занимается ремонтом дорог в городах - это ответственность местной власти.
Mind the gap.
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