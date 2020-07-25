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У липні Нацбанк "влив" майже
півмільярда доларів на...

У липні Нацбанк "влив" майже півмільярда доларів на...
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:27

У липні Нацбанк "влив" майже півмільярда доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів.

Дивися повний текст У липні Нацбанк \"влив\" майже півмільярда доларів на підтримку гривні.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:27

Маніпулятивний заголовок. В тексті написано
викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.
Отже, "влив" майже пів мільярда, але ж і "вилив" 130 мільйонів, отже "чисте вливання" становило 370 млн.
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