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Процес оновлення складу НБУ
позитивно позначиться на...

Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:13

Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Гаврилечко пише на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на роботі регулятора, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:54

Цей "експерт" входить в перелік псевдосоціологів і платних коментаторів від аналітичного центру Тексти. Видно, нове керівництво НБУ запустило кампанію з відбілювання своєї репутації.
maryan_fedoryshyn
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