Про це Гаврилечко пише на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на роботі регулятора, - експерт.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:13
Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Процес оновлення складу НБУ позитивно позначиться на роботі регулятора, - експерт.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:54
Цей "експерт" входить в перелік псевдосоціологів і платних коментаторів від аналітичного центру Тексти. Видно, нове керівництво НБУ запустило кампанію з відбілювання своєї репутації.
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