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Як отримати компенсацію за
"пакунок малюка" - інструкція

Як отримати компенсацію за "пакунок малюка" - інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:01

Як отримати компенсацію за "пакунок малюка" - інструкція

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики покроково пояснили, як отримати замість "пакунка малюка" грошову компенсацію.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію за \"пакунок малюка\" - інструкція.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:02

Как было при самокатчике - на выписке из роддома давали крупную коробку с товарами для малыша. В ней какие то вещи были нужные, какие то нет. В целом на 5000 по розничным ценам наберется. Для жителей больших городов плюс в том что экономится время, не нужно ездить/ходить по магазинам для покупок. Для мелких населенных пунктов плюс в том, что половину из того что в наборе в селе вообще не продается.
Реформа Шмыгаля - нужно собрать и отнести кучу справок, список в статье. Большинство киевлян наверное даже заморачиваться не станет, чтобы оформить виртуальные 5000, которые можно потратить на то, не знаю что, там, неизвестно где. В селах вообще, mission impossible. :evil:
alex77
 
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