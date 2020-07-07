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Найбагатші країни зарезервували
вакцини від коронавірусу

Найбагатші країни зарезервували вакцини від коронавірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:06

Найбагатші країни зарезервували вакцини від коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
CША, Великобританія, Японія і країни Євросоюзу домовилися про закупівлю 1,3 мільярда доз вакцини від коронавірусу, яку поки що не створили.

Дивися повний текст Найбагатші країни зарезервували вакцини від коронавірусу.
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первый миллиард вакцин - заменить на вирус эбола!!!
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