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В ОАЕ запустили першу в
арабських країнах АЕС

В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07

В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС

Пропонуємо до обговорення:
Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу, повідомив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума.

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