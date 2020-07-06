Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу, повідомив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07
В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС
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Дивися повний текст В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:14
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:36
А наші "професіонали" АЕС навпаки, зупиняють, зате олігархів спонсорують "зеленими" тарифами.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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