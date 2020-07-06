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В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу, повідомив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07
АЭС "Барака", американский проект 1976 года.
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mikola963
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:14
mikola963 написав:
АЭС "Барака", американский проект 1976 года.
Это не телефоны, которые выпускаются каждый год. Ясное дело, что вся электроника там современная, а какой смысл все остальное менять, если эта конструкция проверенна временем ?
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ssnet
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Додано: Пон 03 сер, 2020 14:36
А наші "професіонали" АЕС навпаки, зупиняють, зате олігархів спонсорують "зеленими" тарифами.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:43
ssnet
Смысл в безопасности. АЭС не телефон.
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mikola963
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:14
mikola963 написав:ssnet
Смысл в безопасности. АЭС не телефон.
Конструкции проверенные временем как раз и безопаснее. Все недостатки, что были выявлены уже давно устранили.
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ssnet
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Додано: Сер 05 сер, 2020 16:20
ssnet написав: mikola963 написав:ssnet
Смысл в безопасности. АЭС не телефон.
Конструкции проверенные временем как раз и безопаснее. Все недостатки, что были выявлены уже давно устранили.
Ну да, ценой миллионов жизней (1986 год)
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vetka
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Додано: Сер 05 сер, 2020 18:57
vetka написав: ssnet написав: mikola963 написав:ssnet
Смысл в безопасности. АЭС не телефон.
Конструкции проверенные временем как раз и безопаснее. Все недостатки, что были выявлены уже давно устранили.
Ну да, ценой миллионов жизней (1986 год)
В 86-м -- это был эксперимент "кровавой гэбни" a la голодомор 32-го -- особого смысла его упоминать в контексте "безопасности" нет: сдуру, как известно, и нефритовый стержень можно сломать.
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_hunter
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