Про це повідомляє прес-служба НАК.
Дивися повний текст Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:32
Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення.
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:32
Непонятно,когда будет известна цена поставляемого газа-в статье говорится "ДО КОНЦА МЕСЯЦА ПОСТАВКИ", а сообщении Нафтогаза " ДО НАЧАЛА МЕСЯЦА ПОСТАВКИ".Кто прав,попробуйте купить на рынке мясо,цена на которое будет известно в конце месяца!
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:16
такой цирк. рынок то где? от обилия продавцов и товаров прям глаза разбежались
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:26
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