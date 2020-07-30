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Україна перейшла на ринкові
ціни газу для населення

Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:32

Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК.

Дивися повний текст Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:32

Непонятно,когда будет известна цена поставляемого газа-в статье говорится "ДО КОНЦА МЕСЯЦА ПОСТАВКИ", а сообщении Нафтогаза " ДО НАЧАЛА МЕСЯЦА ПОСТАВКИ".Кто прав,попробуйте купить на рынке мясо,цена на которое будет известно в конце месяца!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:16

такой цирк. рынок то где? от обилия продавцов и товаров прям глаза разбежались
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:26

  azon написав:такой цирк. рынок то где? от обилия продавцов и товаров прям глаза разбежались

ага. На выбор: "газ отечественный, для истинных патриотов, с легким душком бородатой бабушки" или "газ ватный, фильтрованный в Словакии".
Или "blended, VSOP"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:55

плохо что к власти в стране дорвались мошенники разных мастей...
Тракторист
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