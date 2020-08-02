Понад 520 млн євро – саме стільки інвестовано українськими домогосподарствами у сонячні панелі, у власну енергонезалежність.
Дивися повний текст Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520 млн євро (відео).
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:54
Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520 млн євро (відео).
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:17
Re: Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520.
- Я так понимаю, что население уже и за "украинцев" не принимают?
А Украина превратилась в "домогосподарства" для ограниченного количества кланов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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