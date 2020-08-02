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Українці інвестували у домашні
сонячні панелі понад 520...

Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:54

Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 520 млн євро – саме стільки інвестовано українськими домогосподарствами у сонячні панелі, у власну енергонезалежність.

Дивися повний текст Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520 млн євро (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:17

Re: Українці інвестували у домашні сонячні панелі понад 520.

- Я так понимаю, что население уже и за "украинцев" не принимают?
А Украина превратилась в "домогосподарства" для ограниченного количества кланов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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