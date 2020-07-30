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Падіння в базових галузях
економіки України прискорилося

Падіння в базових галузях економіки України прискорилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:36

Падіння в базових галузях економіки України прискорилося

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (липень 2020 року).

Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України прискорилося.
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