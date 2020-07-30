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Готелю "Дніпро" потрібно було
шість тисяч років, щоб...

Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:58

Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко, передає телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Дивися повний текст Готелю \"Дніпро\" потрібно було шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.
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Криворіжсталь був проданий за майже 5 мільярдів доларів!! Які 804 мільйони? То може Ахметов-Пінчук за таку суму перед тим підприємство "купили".
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Молодци ФДМУ! За самый лучший аукцион ( если не считать криворож) вполне логично выдать Вам премию, что бы и остальные аукционы проходили с 29 учасниками
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