Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко, передає телеграм-канал PavlovskyNEWS.
Дивися повний текст Готелю \"Дніпро\" потрібно було шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:58
Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готелю \"Дніпро\" потрібно було шість тисяч років, щоб окупити ціну продажу.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:58
Криворіжсталь був проданий за майже 5 мільярдів доларів!! Які 804 мільйони? То може Ахметов-Пінчук за таку суму перед тим підприємство "купили".
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:13
Молодци ФДМУ! За самый лучший аукцион ( если не считать криворож) вполне логично выдать Вам премию, что бы и остальные аукционы проходили с 29 учасниками
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:00
finuser382 Интересно было бы услышать ваше предложение по данному объекту.
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