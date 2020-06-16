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У Суркісів спростовують
повідомлення про їх причетність...

У Суркісів спростовують повідомлення про їх причетність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:19

У Суркісів спростовують повідомлення про їх причетність...

Пропонуємо до обговорення:
Американське видання Chicago morning star оприлюднило статтю про нібито причетність компаній братів Суркісів проте адвокат Суркісів у коментарі назвав цю інформацію фальсифікованою.

Дивися повний текст У Суркісів спростовують повідомлення про їх причетність до виведення коштів з ПриватБанку.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:19

Держать деньги в привате имея собственный Абанк)) он подстилка бени.... использованный г....
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