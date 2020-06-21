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На тлі стрибка цін на золото
Абрамович продає 40%...

На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:02

На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40% російської золотодобувної компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:02

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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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