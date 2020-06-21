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На тлі стрибка цін на золото Абрамович продає 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:02
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:02
Чувствует, что пипец раше....
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