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Курс валют: підсумки липня
і прогноз на серпень

Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40

Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень

Пропонуємо до обговорення:
У липні гривня знизилася як до долара, так і до євро, причому до другої валюти помітно сильніше.

Дивися повний текст Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:40

Обвалили гривню и без потрясений!?
iris_d
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