Більше тисячі громадян України отримали соціальні виплати за час самоізоляції.
Дивися повний текст Українцям компенсують втрачений заробіток через самоізоляцію - Мінсоцполітики.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:45
Українцям компенсують втрачений заробіток через...
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Дивися повний текст Українцям компенсують втрачений заробіток через самоізоляцію - Мінсоцполітики.
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:46
На всю Украину тысяча выплат. Наверное чиновники, депутаты и их родственники. Миллионы граждан потеряли в заработках и...
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:14
Никто ничего не получит.Не для того фонд создавался.Уже всё украдено.Дороги-наше всё.
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