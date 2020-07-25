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Українцям компенсують
втрачений заробіток через...

Українцям компенсують втрачений заробіток через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:45

Українцям компенсують втрачений заробіток через...

Пропонуємо до обговорення:
Більше тисячі громадян України отримали соціальні виплати за час самоізоляції.

Дивися повний текст Українцям компенсують втрачений заробіток через самоізоляцію - Мінсоцполітики.
R2
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На всю Украину тысяча выплат. Наверное чиновники, депутаты и их родственники. Миллионы граждан потеряли в заработках и...
alex77
 
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Никто ничего не получит.Не для того фонд создавался.Уже всё украдено.Дороги-наше всё.
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