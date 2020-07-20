В Міністерстві юстиції України направили листа на адресу президента держави Володимира Зеленського з проханням накласти право вето на законопроект №3640.
Дивися повний текст Мін’юст хоче взятися за валютних боржників.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:07
Мін’юст хоче взятися за валютних боржників
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Дивися повний текст Мін’юст хоче взятися за валютних боржників.
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