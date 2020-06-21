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Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Банки самостійно прийматимуть рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП.
Дивися повний текст Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:27
Ну не захотят банки так работать. И зачем тогда огород городить?
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