Банки самостійно прийматимуть рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП.
Дивися повний текст Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 20:27
Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:10
СЭП в казначейство из приват банка шел два дня....
И комиссия теперь конская....1%
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