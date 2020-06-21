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Система електронних платежів
НБУ переходить на режим 23/7

Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:27

Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7

Пропонуємо до обговорення:
Банки самостійно прийматимуть рішення щодо часу початку та завершення роботи в СЕП.

Дивися повний текст Система електронних платежів НБУ переходить на режим 23/7.
R2
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Ну не захотят банки так работать. И зачем тогда огород городить?
Ratatui
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СЭП в казначейство из приват банка шел два дня....
И комиссия теперь конская....1%
komant733
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:56

  Ratatui написав:Ну не захотят банки так работать. И зачем тогда огород городить?

Многие -- захотят. Ради них "огород" и "городят".
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:05

  Ratatui написав:Ну не захотят банки так работать. И зачем тогда огород городить?



Завжди будуть ті, хто захотятЬ!
а хто ні - той буде на свалці історії :)
+50грн !
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greenozon
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Не захочуть ті, хто завжди по заду, передовики типу МОНО будуть перші.
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