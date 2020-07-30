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Міжбанк: спекулянти загнали
курс долара максимально вгору

Міжбанк: спекулянти загнали курс долара максимально вгору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04

Міжбанк: спекулянти загнали курс долара максимально вгору

Пропонуємо до обговорення:
Перший робочий день серпня пройшов якраз за тим сценарієм, який ми описали свого ранковому прогнозі - низькі обсяги операцій клієнтів на тлі активних спроб спекулянтів розігріти котирування протягом дня. І спроби спекулянтів зіграти "на підвищення" їм вдалися. В результаті - долар на міжбанку виріс до рівня 27,84 / 27,86 до кінця сесії.

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