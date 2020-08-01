IKEA планує до запуску перший фізичний магазин в Україні.
Дивися повний текст В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:27
В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні
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Дивися повний текст В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:27
Слушай, IKEA, ну иди уже лесом! Реально надоели. Мебель никакая, а без ваших светильников и ножеточек, как-нибудь обойдёмся.
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