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В IKEA розповіли, яким буде
їхній магазин в Україні

В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:27

В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні

Пропонуємо до обговорення:
IKEA планує до запуску перший фізичний магазин в Україні.

Дивися повний текст В IKEA розповіли, яким буде їхній магазин в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:27

Слушай, IKEA, ну иди уже лесом! Реально надоели. Мебель никакая, а без ваших светильников и ножеточек, как-нибудь обойдёмся.
astatempo
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