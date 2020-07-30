Навіщо це потрібно робити?
Дивися повний текст Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37
Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37
не впустить гражданина Украины в Украину нет никаких законных оснований, а требование на границе установить программу слежения является не законным и т.д. и т.п.
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