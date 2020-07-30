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Коли повертаєтеся з відпустки:
де і навіщо перевіряти...

Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37

Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти...

Пропонуємо до обговорення:
Навіщо це потрібно робити?

Дивися повний текст Коли повертаєтеся з відпустки: де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:37

не впустить гражданина Украины в Украину нет никаких законных оснований, а требование на границе установить программу слежения является не законным и т.д. и т.п.
Тракторист
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