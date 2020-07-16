Про це сказано на сайті УЗ.
Дивися повний текст Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:38
Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
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Дивися повний текст Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя.
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