|
|
Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті УЗ.
Дивися повний текст Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89620
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:38
и кто-то после этого ещё верит в то, что Украина это Европа?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4739
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор