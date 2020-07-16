RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця закрила продаж
квитків до Луцька і Тернополя

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:38

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті УЗ.

Дивися повний текст Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89620
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:38

и кто-то после этого ещё верит в то, что Украина это Европа?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 06.08.08
Подякував: 248 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ощадбанк виставив на продаж два заводи
R2 » Чет 30 лип, 2020 20:24
2 143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 01:33
Zebra
"Укрзалізниця" незабаром отримає 18 пасажирських вагонів...
R2 » Сер 29 лип, 2020 13:59
2 154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 16:54
providnyk
«Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до...
R2 » Чет 16 лип, 2020 15:52
4 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 11:35
dmytrokravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.