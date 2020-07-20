Економіка починає виходити з кризи, але все ще потребує стимулюючої монетарної політики.
Дивися повний текст У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на історично низькому рівні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 23:27
У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на історично низькому рівні.
Додано: Пон 03 сер, 2020 23:27
Перевожу на понятный: "Экономика сдохла, денег на оплату социалки..... да и много чего другого нету.... Но депутатам надо платить и чиновникам тоже.... Налоги собирать уже особо не с чего. Но надо сделать вид что деньги есть. А как? Если Западные "партнеры" показали дулю? Только напечатать. А как сгладить? Ну хоть чуок? типа ставку резервирования понизим, а там хоть трава не расти, придумаем еще какую нить фигню - где-то перезаймем чтобы переотдать..."
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|