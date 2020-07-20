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У НБУ обґрунтували збереження
облікової ставки на...

У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:27

У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка починає виходити з кризи, але все ще потребує стимулюючої монетарної політики.

Дивися повний текст У НБУ обґрунтували збереження облікової ставки на історично низькому рівні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:27

Перевожу на понятный: "Экономика сдохла, денег на оплату социалки..... да и много чего другого нету.... Но депутатам надо платить и чиновникам тоже.... Налоги собирать уже особо не с чего. Но надо сделать вид что деньги есть. А как? Если Западные "партнеры" показали дулю? Только напечатать. А как сгладить? Ну хоть чуок? типа ставку резервирования понизим, а там хоть трава не расти, придумаем еще какую нить фигню - где-то перезаймем чтобы переотдать..."
svetoch-10
 
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