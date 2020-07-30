Про це повідомляє Міністерство соціальної допомоги.
Дивися повний текст Скілько ФОП отримали держдопомогу на дітей, і коли програма призупиниться.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 02:11
Скілько ФОП отримали держдопомогу на дітей, і коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скілько ФОП отримали держдопомогу на дітей, і коли програма призупиниться.
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