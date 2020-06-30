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10% кешбеку за посилки: Укрпошта
і monobank запускають...

10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:50

10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в компанії Finance.ua.

Дивися повний текст 10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають партнерський проєкт.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:50

Оборудуйте сначала все отделения pos-терминаоами. Я бы с удовольствием воспользовалась, но терминала в отделении нет, а посылка ожидает оплаты.
iriska1384
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