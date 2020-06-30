Про це повідомили в компанії Finance.ua.
Дивися повний текст 10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають партнерський проєкт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 08:50
10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10% кешбеку за посилки: Укрпошта і monobank запускають партнерський проєкт.
Додано: Вів 04 сер, 2020 08:50
Оборудуйте сначала все отделения pos-терминаоами. Я бы с удовольствием воспользовалась, но терминала в отделении нет, а посылка ожидает оплаты.
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