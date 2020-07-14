Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 09:16
"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:17
Мы только потом узнаем кто были эти счастливчики. Потом. После смены власти.
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