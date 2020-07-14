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"Доступні кредити 5-7-9%": Уже
видали кредитів на понад...

"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:16

"Доступні кредити 5-7-9%": Уже видали кредитів на понад...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": Уже видали кредитів на понад 3 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:17

Мы только потом узнаем кто были эти счастливчики. Потом. После смены власти.
p_a_l
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