Країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.
Дивися повний текст Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
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Дивися повний текст Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня.
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Наша влада хоче щоб був майдан зе команда обіцянки а на самому ділі 10 відсотків виконали з того що давали 90 не виконали
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