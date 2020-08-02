Країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.
Дивися повний текст Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня.
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Наша влада хоче щоб був майдан зе команда обіцянки а на самому ділі 10 відсотків виконали з того що давали 90 не виконали
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:23
Re: Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:48
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:10
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