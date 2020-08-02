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Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.
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R2
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Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38
Наша влада хоче щоб був майдан зе команда обіцянки а на самому ділі 10 відсотків виконали з того що давали 90 не виконали
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vasylfiley
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Додано: Вів 04 сер, 2020 11:11
Там как раз пойдет вторая волна и сроки сдвинут на весну.
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RomanTik
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:23
Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
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Grover
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:48
Grover написав:
Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
Ну, как бы да...
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_hunter
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:10
Grover написав:
Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
Эти вкрай обнаглевшие европейцы даже американцев не впускают!
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17
Не о чем
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michael_kiseloff
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:31
Заголовок не зовсім коректний. Деякі країни-члени Євросоюзу українські туристи вже зараз можуть відвідати без проблем. Наприклад, Хорватія - щойно повернувся звідти. Або Болгарія.
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victorulysses7
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:51
Gastarbaiter написав: Grover написав:
Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
Эти вкрай обнаглевшие европейцы даже американцев не впускают!
а чем они лучше украинцев?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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