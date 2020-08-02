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Українці зможуть потрапити в
ЄС не раніше кінця вересня

Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38

Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня

Пропонуємо до обговорення:
Країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для українських туристів не раніше кінця вересня.

Дивися повний текст Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:38

Наша влада хоче щоб був майдан зе команда обіцянки а на самому ділі 10 відсотків виконали з того що давали 90 не виконали
vasylfiley
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:11

Там как раз пойдет вторая волна и сроки сдвинут на весну.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:23

Re: Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня

Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:48

  Grover написав:Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?

Ну, как бы да...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:10

  Grover написав:Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?

Эти вкрай обнаглевшие европейцы даже американцев не впускают! :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17

Не о чем
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:31

Заголовок не зовсім коректний. Деякі країни-члени Євросоюзу українські туристи вже зараз можуть відвідати без проблем. Наприклад, Хорватія - щойно повернувся звідти. Або Болгарія.
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:51

  Gastarbaiter написав:
  Grover написав:Тут мнение украинцев никого не интересует. Это исключительно европейцам решать нужны им там украинцы или нет? Безопасно им к себе украинцев запускать или нет?

Эти вкрай обнаглевшие европейцы даже американцев не впускают! :mrgreen:

а чем они лучше украинцев?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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