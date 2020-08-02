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Українці зможуть потрапити в ЄС не раніше кінця вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 сер, 2020 10:50
777serg87 написав:Що вам та Європа повилазила
. Мандруйте Україною цього року - стільки казкових місць у нашій чудовій країні!
Комфорт/сервис: по этим казковим мисцям можно только "дикарем" мандрувать...
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