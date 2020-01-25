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В Україні планують повернути
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В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:00

Re: В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для..

З наступного року буде збиратися також податок з транспортних засобів в момент проходження ТО (з усіх). Сума податку приблизно як в кацапстані на сьогоднішній день.
awant
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 13:14

  awant написав:З наступного року буде збиратися також податок з транспортних засобів в момент проходження ТО (з усіх)

  1. У нас нет такого налога.
  2. соответственно нет и его ставки
  3. в следующем году никто не будет проходить ТО
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:45

vitaliy_berdinskikh
1)Так мы что, уже не идём в Европу?
2)Откуда инфо что не будет? :roll:
finuser382
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:05

  finuser382 написав:1)Так мы что, уже не идём в Европу?

Теряюсь в догадках в связи с чем задан вопрос. В пору обращаться за помощью к залу.
  finuser382 написав:2)Откуда инфо что не будет? :roll:

Какая?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  finuser382 написав:1)Так мы что, уже не идём в Европу?

Теряюсь в догадках в связи с чем задан вопрос. В пору обращаться за помощью к залу.
  finuser382 написав:2)Откуда инфо что не будет? :roll:

Какая?

Это очередная реинкарнация бота-генератора бреда -- сразу в черный список: что-то у него спрашивать -- только время терять.
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