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В Раді відповіли, скільки коштує
провести всеукраїнський...

В Раді відповіли, скільки коштує провести всеукраїнський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50

В Раді відповіли, скільки коштує провести всеукраїнський...

Пропонуємо до обговорення:
Автори законопроєкту про всеукраїнський референдум створили формулу, за якої рішення народу буде обов'язковим для виконання органами державної влади.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50

А вы проводите оптом. По нескольким вопросам.
Дешевле получается чем ваши ж о п ы кормить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:05

У нарида лучше не спрашивать. Мудрый нарид, все равно, потом себя винить за последствия не будет.
mvi
 
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