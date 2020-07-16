Автори законопроєкту про всеукраїнський референдум створили формулу, за якої рішення народу буде обов'язковим для виконання органами державної влади.
Дивися повний текст В Раді відповіли, скільки коштує провести всеукраїнський референдум.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50
В Раді відповіли, скільки коштує провести всеукраїнський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді відповіли, скільки коштує провести всеукраїнський референдум.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50
А вы проводите оптом. По нескольким вопросам.
Дешевле получается чем ваши ж о п ы кормить.
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:05
У нарида лучше не спрашивать. Мудрый нарид, все равно, потом себя винить за последствия не будет.
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