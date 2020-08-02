НАЕК Енергоатом у першому півріччі 2020 року одержала чистий збиток у розмірі 2,65 млрд грн.
Дивися повний текст Збитки Енергоатому з початку року перевищили 2,65 млрд грн.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:11
Збитки Енергоатому з початку року перевищили 2,65 млрд грн
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Дивися повний текст Збитки Енергоатому з початку року перевищили 2,65 млрд грн.
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