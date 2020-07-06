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Дивися повний текст Зарплати нетехнічних IT-фахівців (без розробки і QA) влітку 2020.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 сер, 2020 15:30
Зарплати нетехнічних IT-фахівців (без розробки і QA)...
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Дивися повний текст Зарплати нетехнічних IT-фахівців (без розробки і QA) влітку 2020.
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